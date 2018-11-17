الانتخابات النصفية.. فاز بفارق صوت واحد

نجح الديمقراطي جيم غلين في الفوز بمقعد في مجلس ولاية كنتاكي الأميركية بفارق صوت واحد في الانتخابات النصفية التي جرت في السادس من الشهر الجاري.

وفوز غلين هو واحد من ستة سباقات ساخنة شهدتها الولاية في الانتخابات النصفية وحسمت بفارق أصوات قليلة.

على سبيل المثال في الدائرة الانتخابية رقم 27 في كنتاكي، فازت الجمهورية نانسي تيت على الديمقراطي جيف غرير بفارق خمسة أصوات.

وفي الدائرة 96 نجحت الديموقراطية كاثي هينكل في هزيمة الجمهوري غيل يورك أمام الديموقراطية كاثي هينكل بخمسة أصوات.

تقول ماري بيفرلي، 76 عاما والتي تستخدم جهازا يساعدها على المشي، بعد أن أجريت لها مؤخرا جراحة لإزالة ورم سرطاني، إن فوز غلين جعلها تشعر بسعادة غامرة لأن هذا يعني أن صوتها كان له تأثير في حسم السابق الانتخابي.

بيفرلي كانت قلقة من أن مشكلاتها الصحية قد تمنعها من التصويت للديمقراطي جيم غلين، لذلك طلبت الحصول على إذن يسمح لها بالتصويت عن طريق البريد قبل الانتخابات بعدة أسابيع من أجل التأكد من أن صوتها سيتم إحصاؤه.

وسيجتمع مجلس انتخابات ولاية كنتاكي الأسبوع المقبل للتصديق على النتائج، لكن النائب الجمهوري دي جي جونسون الذي خسر أمام غلين قال إنه ينوي طلب إعادة فرز الأصوات.