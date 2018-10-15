الانتخابات الأميركية.. إجراءات جديدة من فيسبوك

قال مسؤولون تنفيذيون في شركة فيسبوك إن الشركة ستتخذ خطوات جديدة قبل وأثناء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي للحد من التلاعب بالأصوات من خلال منصتها.

وذكر مسؤولون لوكالة رويترز أن فيسبوك ستحظر نشر المعلومات الخاطئة بشأن شروط التصويت في الانتخابات كما ستتحقق من التقارير الزائفة عن العنف أو طول طوابير الانتظار عند مراكز الاقتراع.

وتقول الشركة إن المعلومات بشأن التصويت ستمثل أحد الأمور القليلة المحظورة على فيسبوك وإن هذه السياسة ستطبق عبر ما تسميه وسائط "معايير المجتمع".

وكان مشرعون أميركيون هددوا في أيلول/سبتمبر الماضي "فيسبوك" و "تويتر" و"غوغل" باتخاذ إجراء إذا لم تقم هذه الشركات بما يكفي للحد من انتشار المعلومات المغلوطة ومحاربة الجهود الخارجية للتأثير على السياسة الأميركية.