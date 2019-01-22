روسيا.. اعتقال رجل حاول خطف طائرة ركاب

ألقت السلطات الروسية القبض على رجل حاول خطف طائرة ركاب روسية وتحويل مسارها إلى أفغانستان الثلاثاء.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المحتجز مواطن روسي يبلغ من العمر 41 عاما، وذكرت تقارير أنه كان ثملا عند إقدامه على التهديد والمطالبة بتغيير مسار الطائرة التابعة لشركة إيروفلوت الروسية.

وتمكن طاقم الطائرة من إقناع الرجل بضرورة الهبوط للتزود بالوقود ليتم اعتقاله إثر ذلك، وفق التقارير.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد أفادت بأن الرحلة كانت متجهة من مدينة سورغوت في سيبيريا إلى موسكو.



وحطت الطائرة في مدينة خانتي- مانسياسك، على مسافة 230 كيلومترا غربا.

