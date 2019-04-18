مصر.. هل تكفي ثلاثة أيام قبل الاستفتاء؟

ثلاثة أيام، أو 72 ساعة فقط، هي الفترة المتروكة بين قرار تحديد زمن الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري وبين موعد إجرائه من 20 إلى 22 نيسان/أبريل.

هذه الفترة اعتبرها معارضون قصيرة للغاية حتى يستطيع الناس دراسة وفهم هذه التعديلات الدستورية لاتخاذ قرار بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد حددت فترة من 20 إلى 22 نيسان/أبريل موعدا لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الواسعة وبينها تعديل لتمديد فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي حتى 2030، وسط معارضة عدد من الأحزاب والحركات.

وقد انتقلت المعارضة من حيز الشبكات الاجتماعية إلى الواقع، بعدما تقدم محامون من بينهم الدكتور والفقيه الدستوري محمد نور فرحات والمحامي عصام الإسلامبولي بدعوى مستعجلة إلى مجلس الدولة موكلين من رؤساء أحزاب وسياسيين، تطالب بإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

واعتبرت الدعوى، التعديلات الدستورية مخالفة لمبادئ دستور 2014، وكان تحالف الحركة المدنية الديمقراطية المكون من أحزاب معارضة قد أصدر بيانا يدعو فيه المصريين للتصويت بـ "لا" في صناديق الاقتراع.