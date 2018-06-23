الادعاء: لا آثار لمخدرات في جثمان أنتوني بوردين

قال ممثل ادعاء محلي إنه لم تكن هناك آثار لمادة مخدرة في جثمان المذيع الأميركي الشهير أنتوني بوردين الذي انتحر في أحد الفنادق الفرنسية هذا الشهر.

كان بوردين (61 عاما) يقدم برنامجا تلفزيونيا على محطة (سي.إن.إن) يحمل اسم "جوانب مجهولة" وكان يركز فيه على الطعام والسفر.

وأضاف ممثل الادعاء أثناء عرض نتائج التحقيق: "لا توجد آثار مخدرات. لا آثار لأي منتجات سامة، وإنما آثار أدوية بجرعة علاجية وآثار مشروب كحولي".

وتدرج بوردين في حياته المهنية من غسل الصحون في مطاعم نيويورك إلى شخص شهير تناول العشاء يوما مع الرئيس السابق باراك أوباما في فيتنام.

وقالت محطة (سي.إن.إن) إنه شنق نفسه في غرفة بفندق قريب من ستراسبورج في فرنسا حيث كان يعد حلقة من برنامجه التلفزيوني.