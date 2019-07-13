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الادعاء السويسري يحقق في بيع طائرات للسعودية والإمارات

سويسرا شهدت انتقادات شديدة وجهها ناشطون للسعودية خلال استضافتها اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخرا

قال الادعاء الفيدرالي السويسري إنه فتح تحقيقا جنائيا في بيع شركة تصنيع طائرات سويسرية طائرات تدريب لكل من السعودية والإمارات، اللتين يخوض جيشاهما حربا في اليمن.

ولم يحدد الادعاء أي مدعى عليهم، إلا أنه ذكر أن التحقيق مرتبط بمزاعم انتهاك للقانون السويسري المعني بخدمات الأمن الخاصة.

يأتي ذلك في أعقاب تقرير لوزارة الشؤون الخارجية السويسرية الشهر الماضي حول شركة "بيلاتوس ايركرافت" السويسرية لتصنيع الطائرات، وسط مخاوف الوزارة من دخول العمليات التي قامت بها الشركة في نطاق "الدعم اللوجيستي لقوات مسلحة".

كذلك منعت الوزارة شركة بيلاتوس من تقديم خدمات للسعودية والإمارات على صلة بطائرة التدريب بي سي- 21، وأمرتها بالانسحاب من الدولتين في غضون 90 يوما.

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