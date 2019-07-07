الاتفاق النووي.. وزير إيراني يضع شرطا لوقف التصعيد

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الإجراءات التي اتخذتها بلاده لتقليص التزامها بالاتفاق النووي يمكن عكسها "إذا التزمت الأطراف الأخرى بالتزاماتها".

أعلنت إيران الأحد أنها ستزيد معدل تخصيب اليورانيوم إلى أبعد من السقف الذي نص عليه اتفاقها النووي مع القوى العالمية، ما يزيد من حدة التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال مسؤولون إيرانيون في مؤتمر صحفي إن المستوى الجديد سيتم الوصول إليه في وقت لاحق الأحد، دون تحديد النسبة المئوية.

وذكر المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "المستوى الجديد سيعتمد على احتياجاتنا. سنتجاوز اليوم مستوى التخصيب المسموح به، وهو 3.67 في المئة".

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوة الإيرانية وقال إنه لا يوجد حل في المدى المنظور لقضية الاتفاق النووي مع إيران.

وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥ مع طهران وأعادت فرض عقوبات على إيران بسبب "أنشطتها المزعزعة للاستقرار".