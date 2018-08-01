الاتحاد المصري يتعاقد مع مدرب جديد للفراعنة

يعقد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هانى أبو ريدة مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد بالقاهرة الخميس لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب "الفراعنة"، المكسيكي خافيير أغيري، خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وكانت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري قد أنجزت الاتفاق رسميا مع أغيري مساء الأربعاء، على أن يتم توقيع العقود صباح الخميس.

وبموجب الاتفاق يتولى أغيري القيادة الفنية للمنتخب المصري لمدة 4 سنوات، نظير مقابل مادي قدره 120 ألف دولار.

ويملك أغيري سيرة ذاتية جيدة بقيادته عددا من الأندية في الدوري الإسباني أبرزها ريال سرقسطة وإسبانيول.