الاتحاد الإفريقي يبحث إقامة منطقة تبادل حر

تنطلق الأحد في نيامي بالنيجر الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي والمُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية.

ويشارك في هذه القمة، أكثر من 50 دولة بأعلى تمثيل لها، إذ سيتم تدارس مشروع منطقة التبادل الحر التي قرر زعماء القارة السمراء اعتمادها.

جدول أعمال هذه القمة يتضمن عددا من النقاط التي تخص بالأساس تطوير الاقتصاد وطرق خدمة التنمية والسلم والأمن في القارة.

كما من المزمع أن يبحث المجتمعون تحديث آليات وهيئات الاتحاد الإفريقي وهيكلته بما يتماشى مع مستجدات وتحديات القارة.

ومن المقرر أن تدرس القمة كذلك الملف الأمني في المنطقة الإفريقية وخطر الجريمة العابرة للحدود، خاصة مع تزايد الخطر الإرهابي في ليبيا وبعض المناطق الإفريقية الأخرى بفعل العمليات الإجرامية التي ينفذها عناصر التنظيمات الإرهابية الناشطة بالمنطقة وعلى رأسها داعش وما يسمى إعلاميا بـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وكذا تنظيم "بوكو حرام".