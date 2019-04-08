الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات على إيران

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين تمديد العقوبات ضد إيران لمدة عام بسبب استمرار الانتهاكات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان.

وجاء في بيان وزع على الصحافيين في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد العقوبات حتى 13 نسان/أبريل 2020 في إطار مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران وهي عقوبات بدأت منذ عام 2011 ويجري تمديدها بشكل سنوي منذ ذلك الحين.

وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول ضد 82 شخصا، بالإضافة إلى كيان واحد إلى جانب فرض حظر على تصدير المعدات التي قد تستخدم في إيران للقمع الداخلي وأيضا معدات مراقبة الاتصالات اللاسلكية وغيرها.

وجاء قرار تمديد العقوبات بالتزامن مع انعقاد اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ الاثنين.