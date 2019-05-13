الاتحاد الأوروبي يطالب الليبيين بالعودة للحوار

جدد الاتحاد الأوروبي الاثنين مطالبته كافة الأطراف الليبية والإقليمية بالعمل على التهدئة وطالبت فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية الأوروبية بضرورة العودة للحوار لمصلحة جميع الليبيين.

وجاء ذلك عقب لقاء جمع موغيريني مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، الموجود في بروكسل حاليا في إطار جولة أوروبية، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في بروكسل.

وخصص الاجتماع لتبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الوضع في ليبيا والاستماع للمبعوث الدولي لهذا البلد غسان سلامة. وعقب اللقاء مع السراج التقت موغيريني أيضا بالمبعوث الأممي ورفض الأخير الإدلاء بأي تصريحات قبل اللقاء

وخلال تصريحاتها في بروكسل شددت موغيريني على ضرورة وقف إطلاق النار وكافة العمليات العسكرية. وتطرقت موغيريني إلى ضرورة تأمين توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المهاجرين واللاجئين الموجودين على الأراضي الليبية.

ولدى وصولها إلى مقر الاجتماعات كانت موغريني قد صرحت أنها ستبحث مع سلامة آخر التطورات، وفي نفس الوقت البحث في كيفية ونوعية الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لدور الأمم المتحدة لإقناع كافة الأطراف باتباع مسار سياسي ووقف إطلاق النار