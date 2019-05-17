الإنترنت يودع 'القطة الغاضبة'

لا شك وأنكم شاهدتم هذه القطة التي انتشرت صورتها عبر المواقع الإلكترونية، "غرامبي كات" أو "القطة الغاضبة"، المشتهرة بعبوسها، رسمت اليوم الحزن على الوجوه، بدل الابتسامة.

إذ أعلنت مالكتها الجمعة أن القطة "ماتت بسلام" جراء عدوى في الجهاز البولي.

وأضافت "غرامبي كات ساعدت الملايين على الابتسام في أنحاء العالم، حتى وسط ظروف قاسية".

اسم القطة الأصلي هو "تارتا صوص" ولقد نالت شهرتها عندما نشرت صورها عبر الإنترنت عام 2012.

"غرامبي كات" لها ما يزيد على مليوني متابع عبر موقع إنستغرام وأكثر من مليون آخرين على موقع تويتر.

المالكة وتدعى تاباثا بندينسن أسست "غرامبي كات ليميتد" وظهرت القطة في الكثير من الإعلانات التجارية.

وذكر موقع القطة أن سر نظرتها العابسة هو أنها مصابة بنوع من التقزم، إضافة إلى سوء إطباق أسنانها.

وعبر المستخدمون عن استيائهم للخبر ونعوا فقدان القطة بأسلوبهم الخاص