الإمارات تفرج عن طاقم زورق قطري

أعلنت السلطات الإماراتية الإفراج عن زورق عسكري قطري وأربعة بحارة احتجزوا لمدة أسبوع تقريبا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن الزورق الذي يحمل العلم القطري "دخل المياه الإقليمية للدولة" في 30 أبريل/نيسان.

وأضافت أن من بين البحارة العسكريين ضابط فلسطيني وجندي هندي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن القارب كان يؤدي تدريبات روتينية في المياه الإقليمية القطرية ثم تعرض لعطل فني جرفه إلى المياه الإقليمية الاماراتية. حيث قامت السلطات الاماراتية باحتجازه وطاقمه.

وأشارت الوزارة القطرية في بيان إلى "تدخل بعض الدول الصديقة والشقيقة" في عملية الإفراج عن الزورق وطاقمه.

وكانت الإمارات بالإضافة إلى السعودية والبحرين ومصر أعلنت قطع العلاقات مع قطر منذ حزيران/يونيو 2017 متهمة إياها بدعم جماعات متشددة، فيما تنفي الدوحة تلك الاتهامات.