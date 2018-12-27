الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق

تعيد دولة الإمارات العربية المتحدة الخميس فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات على قطع علاقاتها مع سوريا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2011 وتحولت لاحقا إلى نزاع دام.

وأفاد مصدر في وزارة الإعلام السورية لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه "بناء على طلب وزارة الخارجية (السورية)، دعت وزارة الإعلام وسائل الإعلام لتغطية افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق اليوم في الساعة 1:30" بالتوقيت المحلي (11:30 ت.غ).

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وأضافت الوكالة أن عمالا كانوا يعملون قبل يومين على إزالة العوائق الإسمنتية والأسلاك الشائكة من محيط السفارة بمنطقة أبو رمانة في العاصمة السورية.

ولم يصدر تعليق من المسؤولين في الإمارات.