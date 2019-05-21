الإمارات تطلق نظام 'البطاقة الذهبية'

بدأت الإمارات العربية المتحدة منح إقامة دائمة لمستثمرين وأصحاب "كفاءات استثنائية" في عدة مجالات، حسب ما أعلن الثلاثاء رئيس الحكومة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال الشيخ محمد في تغريدة على تويتر "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة 'البطاقة الذهبية' في الإمارات. إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

وذكر أن الدفعة الأولى من مستحقي "البطاقة الذهبية" تشمل 6800 مستثمر تبلغ استثماراتهم 100 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار).

وقال الشيخ محمد في تغريدة أخرى إن الإقامة الدائمة ستمنح في الإمارات "للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا".

ويعيش في الإمارات حوالي 10 ملايين شخص، يشكل الأجانب نحو 90 في المئة منهم.

وعرفت دولة الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة السعودية، تحولات اقتصادية كبيرة في العقود الأخيرة، واستثمارات ضخمة في مجالات النقط والنقل والتكنولوجيا وغيرها، لتصبح مقرا لشركات عالمية كبرى.

وتطبق دول الخليج نظام الكفالة وتمنح الأجانب إقامات محدودة المدة.