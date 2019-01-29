الإمارات تشكو قطر في منظمة التجارة العالمية

أعلنت الإمارات الثلاثاء أنها تقدمت بشكوى في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، إثر حظر الدوحة لبيع منتجاتها في الأسواق، في تصعيد جديد للأزمة بين الدولتين.

وقال بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "تعتبر الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية"، لأن الدوحة شرعت في إجراءات تسوية نزاعات ضد الدول المقاطعة لها.

والعلاقات مقطوعة بين الإمارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017 حيث تتهمها بـ"دعم الإرهاب" والتقرب من إيران.

وتنفي قطر هذه الاتهامات، لكن النزاع بين الطرفين مستمر منذ 18 شهرا ولم تظهر مؤشرات إلى قرب تسويته.

وفي أيار/مايو الماضي، أمرت قطر بإزالة المنتجات القادمة من الدول الأربع ردا على مقاطعتها.

وتقدمت الدوحة بشكوى في منظمة التجارة العالمية في آب/أغسطس 2017 مؤكدة أنها ضحية "حصار غير قانوني" من الدول المقاطعة لها.

وتقوم قطر باستيراد ما تحتاج إليه من إيران وتركيا والمغرب.