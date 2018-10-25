الإمارات تؤجل النظر بقضية بريطاني متهم بالتجسس

أرجأت محكمة إماراتية النظر في قضية أكاديمي بريطاني متهم بالتجسس في الإمارات إلى 21 تشرين ثاني/نوفمبر لإعادة النظر في الأدلة، حسب ما افادت به زوجته الخميس.

ومثل البريطاني ماثيو هيدغز (31 عاما)، وهو طالب دكتوراه في جامعة درام، أمام محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية الأربعاء.

وكان قد ألقي القبض عليه في مطار دبي في الخامس من أيار/مايو بعد زيارة بحثية استغرقت أسبوعين ووجهت له رسميا الأسبوع الماضي تهمة التجسس على الإمارات ووضع في حجز انفرادي.

وقالت زوجته دانييلا تيجادا في بيان إن المحكمة وافقت على إعادة النظر في الأدلة بعد أن قال محامي الدفاع الذي تم تكليفه بالقضية في 10 تشرين الأول/أكتوبر إن الأدلة التي استخلصت من أدوات هيدغز لا تتضمن إلا معلومات متاحة للجميع.

وكانت الجلسة مغلقة لأن القضية تتعلق بالأمن الوطني.

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