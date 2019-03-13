الإمارات تأسف لقرار الاتحاد الأوروبي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية.

وأكدت في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته مع الاتحاد وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن".

وأضاف البيان أن دولة الإمارات "واستمرارا لنهجها الراسخ في ذلك، تؤكد حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" والاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي".

وأعلنت أبو طبي أنها زودت الاتحاد الأوروبي بجدول زمني مفصل يتضمن سلسلة الإجراءات التي يتم تنفيذها وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية.

وكان الاتحاد الأوروبي وسع الثلاثاء قائمته السوداء للملاذات الضريبية مضيفا 10 دول جديدة، بينها الإمارات.

وتشكل الإضافات للقائمة التي باتت تضم الآن 15 دولة، أكبر مراجعة منذ أن تبناها الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2017.