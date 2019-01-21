Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
رياضة

الإمارات إلى ربع نهائي كأس آسيا

لاعبو الإمارات يحتفلون بالهدف الثالث في مرمى قرغيزستان

احتاجت الإمارات المضيفة إلى شوطين إضافيين لبلوغ ربع النهائي للمرة الثانية تواليا بفوزها الصعب على قرغيزستان الوافدة الجديدة 3-2 بعد التمديد، الاثنين في دور الـ 16 من كأس آسيا لكرة القدم على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وسجل للإمارات، ثالثة النسخة الماضية في أستراليا 2015، خميس إسماعيل (14) وعلي مبخوت (64) وأحمد خليل (103 من ركلة جزاء)، وللخاسر ميرلان مورزاييف (26) وتورسونالي رستاموف (92).

وتلتقي الإمارات في ربع النهائي أستراليا حاملة اللقب والفائزة بركلات الترجيح على أوزبكستان 4-2 (صفر-صفر) الاثنين أيضا.

Back to top
XS
SM
MD
LG