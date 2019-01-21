الإمارات إلى ربع نهائي كأس آسيا

احتاجت الإمارات المضيفة إلى شوطين إضافيين لبلوغ ربع النهائي للمرة الثانية تواليا بفوزها الصعب على قرغيزستان الوافدة الجديدة 3-2 بعد التمديد، الاثنين في دور الـ 16 من كأس آسيا لكرة القدم على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وسجل للإمارات، ثالثة النسخة الماضية في أستراليا 2015، خميس إسماعيل (14) وعلي مبخوت (64) وأحمد خليل (103 من ركلة جزاء)، وللخاسر ميرلان مورزاييف (26) وتورسونالي رستاموف (92).

وتلتقي الإمارات في ربع النهائي أستراليا حاملة اللقب والفائزة بركلات الترجيح على أوزبكستان 4-2 (صفر-صفر) الاثنين أيضا.