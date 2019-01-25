الإغلاق الحكومي الأميركي يصل القاهرة

بين عشرات آلاف الكتب والزوار لمعرض القاهرة الدولي الكتاب، يمكنك أن تجد أثرا لأزمة تشغل الشارع السياسي الأميركي.

جناح السفارة الأميركية في المعرض السنوي، الذي انطلق دورته الحالية الأربعاء، أعلن أنه مغلق بسبب "وقف الكونغرس المخصصات المالية".

وأوضح الجناح أنه سيستمر مغلقا لحين "استئناف العمل في الحكومة الأميركية".

وتشهد الحكومة الأميركية إغلاقا لجزء من إداراتها بسبب عدم الاتفاق على موازنة هذه الإدارات.

ويكمن جوهر النزاع في الجدار الذي يريد الرئيس دونالد ترامب إنشاءه على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير القانونية. ويطلب من أجل بنائه أكثر من خمسة مليارات دولار، إلا أن الديموقراطيين، المهيمنين على مجلس النواب يرفضون تمويل الجدار الذي يعتبرونه "غير أخلاقي" وغير فعال.

ويقترح الديمقراطيون في المقابل تعزيز الأمن على الحدود، خصوصاً على نقاط التفتيش الحدودية.

ويدعو الديموقراطيون الرئيس والحزب الجمهوري، صاحب الأغلبية في مجلس الشيوخ، إلى الموافقة على قانون تمويل جزئي حتى الثامن من شباط/فبراير سيتيح الخروج موقتا من المأزق، واعدين بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أمن الحدود عندما ينتهي "الإغلاق".