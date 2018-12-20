الديمقراطيون يعلنون موعد أول مناظرة لسباق الرئاسة

أعلنت اللجنة الوطنية الديمقراطية أن أولى المناظرات الخاصة بالسباق لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، ستعقد في حزيران/يونيو من العام المقبل.

وقالت اللجنة إن 12 مناظرة ستنظم بين عامي 2019 و2020، وتوقعت زيادة عدد المرشحين للمشاركة فيها، وعدد الجمهور الذي سيشاهدها.

ولم يتم إعلان أسماء المرشحين المؤهلين بعد، ولا أسماء الجهات التي سترعى هذه المناظرات التي تأتي استعدادا لانتخابات الرئاسة عام 2020.

ووفقا للجدول المعلن، ستجرى المناظرات المقررة عام 2019 في الفترة من حزيران/يونيو إلى كانون الأول/ديسمبر، ما عدا شهر آب/أغسطس.

وفي 2020، ستنظم المناظرات في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى نيسان/أبريل.

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