الإعلان عن "برنامج الحارس" لمراقبة إيران

أعلن مسؤول رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأميركية عن بناء تحالف باسم "برنامج الحارس" والذي يعتمد على "مراقبة وتصوير الإيرانيين الذين يريدون الخروج والاعتداء على السفن والقول فيما بعد لم نقم بذلك"، وفقا لما نقلته رويترز.

أتت هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إلى السعودية، الإثنين، ولقائه العاهل السعودي، وذكر المسؤول أن فكرة تشكيل التحالف لاقت رداً إيجابياً من السعوديين.

وذكر أيضا أن التحالف سيضم "سفنا حربية مختلفة مزودة بكاميرات ومناظير من كل الدول التي تريد المشاركة في مراقبة الإيرانيين"، مضيفا أن تلك الدول سوف "تقدم مساهمات مالية ومعدات للتحالف للسهر على كل السفن" لحماية حرية التجارة والملاحة.

وقال المسؤول: "لا أعتقد أن ضبط النفس الأميركي سيستمر إلى ما لا نهاية إذا واصل الإيرانيون تصرفهم الاستفزازي".