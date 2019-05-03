الإعصار فاني يصل إلى الأراضي الهندية

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن الإعصار فاني وصل الجمعة إلى شرق البلاد حيث قامت السلطات بإجلاء أكثر من مليون شخص من بعض المناطق التي يمكن أن تضربها أقوى عاصفة تشهدها المنطقة منذ أكثر من عشرين عاما.

وقال إتش آر بيسواس المسؤول في إدارة الأرصاد الجوية في ولاية أوديشا الهندية إن الإعصار وصل إلى البر في شرق الهند عند الساعة الثامنة (02,30 ت غ). وأضاف "سجلنا رياحا سرعتها بين 175 و180 كلم في الساعة قبل نحو ساعة ونصف الساعة".

وأمرت السلطات الهندية بإجلاء أكثر من مليون شخص من مناطق في شرق الهند يمكن أن يضربها الإعصار.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن ترافق العاصفة رياح تصل سرعتها إلى ما بين 180 و190 كلم في الساعة، مع هبات تصل إلى مئتي كلم في الساعة، ما يعني أن الإعصار هو من الدرجة الثالثة أو الرابعة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يتابع الإعصار بعد أن يضرب ولاية أوديشا بجنوب كالكوتا، مساره في مناطق يبلغ عدد سكانها أكثر من مئة مليون نسمة ثم ينتقل إلى ولاية البنغال الغربية قبل أن يصل إلى بنغلادش السبت ويضعف تدريجيا.

وأضافت أن مستوى المياه يمكن أن يرتفع بمقدار متر ونصف في أوديشا وأن تغمر المياه قطاعات منخفضة في منطقة قتل فيها حوالى عشرة آلاف شخص في إعصار في 1999.

من جهتها، وضعت حكومة بنغلادش الجيش في حالة تأهب وأمرت بإخلاء 19 منطقة ساحلية فتح فيها أكثر من أربعة آلاف مأوى مضاد للأعاصير، حسبما ذكر مسؤول في الدفاع المدني محمد هاشم.