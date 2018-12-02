الإصابات الغامضة.. كندا تقيم وجودها في كوبا

قالت وزارة الخارجية الكندية السبت إن أوتاوا سترسل الأسبوع القادم وفدا رسميا إلى كوبا بهدف إعادة تقييم الوجود الكندي في ذلك البلد، بعد تزايد حالات الإصابة الغامضة التي يتعرضها لها دبلوماسيوها هناك.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية ريتشارد ووكر لوكالة الصحافة الفرنسية أن "وفدا من كبار الدبلوماسيين سيتوجه إلى كوبا الأسبوع المقبل لدراسة عمليات كندا الحالية وتحديد بأي طريقة يمكننا تخفيف المخاطر التي يواجهها موظفونا الدبلوماسيون".

وأضاف: "نعتبر أن كل الخيارات ممكنة"، لكنه رفض "التكهن بالخيارات التي سيتم اتخاذها".

وكانت الحكومة الكندية أعلنت الخميس أنها اتخذت قرار "السماح لموظفيها الحاليين في كوبا بالعودة إلى البلاد، إذا كانوا يرغبون في ذلك".

ويأتي ذلك بعد أن كشفت أوتاوا الخميس أن موظفا كنديا في كوبا، يعاني من آلام الرأس نفسها التي شعر بها دبلوماسيون كنديون منذ عام 2017 ، على غرار 25 دبلوماسيا أميركيا وعائلاتهم منذ أواخر عام 2016.

ويصف جميعهم الأعراض نفسها: دوار وصداع نصفي شديد وطنين في الأذنين ومشاكل بصرية. لكن حتى الآن، لم تفسر كندا ولا الولايات المتحدة أوجاع الرأس الغريبة هذه.

ونسبت كندا والولايات المتحدة في البداية هذه الأعراض إلى استخدام أجهزة سمعية قادرة على التسبب بأضرار في الدماغ.

واكتفت دراسة مفصلة حول أحداث كوبا نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأميركية في مطلع العام، بالإشارة فقط إلى "مصدر مجهول للطاقة".

لكن معد الدراسة الأساسي أكد أن فرضية وجود "موجات صغرية (مايكروويف) بات يمكن دراسته".