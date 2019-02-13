في يومها العالمي... هل فقدت الإذاعة سحرها؟

يحيي العالم الأربعاء، اليوم العالمي للإذاعة، والذي يصادف الــ 13 شباط/ فبراير من كل سنة، استجابة لتوصية المؤتمر العام للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم بناء على اقتراح قدمته إسبانيا خلال الدورة الـ 36 لمنظمة "يونسكو".

ويرجع اختيار تاريخ 13 شباط/ فبراير لأنه يصادف اليوم الذي بدأ فيه بث أول إذاعة للأمم المتحدة عام 1946.

اليونسكو عنونت موضوع احتفالية هذه السنة بـ "الحوار والتسامح والسلام"، إذ تعتبر هذه المنظمة "الإذاعة منبرا لتعزيز الحوار والإشراك المدني من أجل السماح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم المختلفة بشأن القضايا المختلف عليها، وذلك من أجل رفع مستوى الوعي وتحسين الفهم لما يجري من حولنا وتمهيد الطريق لاتخاذ خطوات إيجابية"

فهل لا يزال للإذاعة تأثيرها في المجتمع؟

مع ازدياد تداول الهواتف النقالة، تراجع دور المذياع، خصوصا وأن المحطات الإذاعية دخلت العالم الافتراضي بخلق مواقع إنترنت تتيح لها تتبع مستمعيها إلى الواقع الافتراضي الذي أضحى يستقطب أكثر من أي أرضية اتصالية أخرى.

وبحسب أستاذ علوم الاتصال بجامعة الجزائر، عثماني بلقاسم، فإن الإذاعة أصبحت من ذكريات الماضي ولا يسعها أن تؤثر كثيرا في شباب "الفيسبوك" و"تويتر".

وفي حديث لـ "الحرة"، ذكّر المتحدث أن بريق الإذاعة الأول لم يستطع حتى التلفزيون أن يمحوه "إلا أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي جعل منها وسيلة ترفيه أكثر منها تأثير.

"أعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي أضحت أكثر تأثيرا حتى من المنابر التلفزيونية الكبرى" يؤكد هذا الجامعي.

ويتابع المتحدث نفسه "والدليل أن جميع المحطات الإذاعية أصبحت تسوق لبرامجها على المنصات الاجتماعية".

أما القائم على إذاعة محلية تعنى بالجالية العربية في فرنسا، جميل بلعمري فيرى العكس.

إذ شبّه بلعمري في حديث لـ "الحرة" الإذاعة بالقلب النابض لوسائل الإعلام.

"لا شيء يمكن أن يطفئ الإذاعة ما لم يستطع فعله التلفزيون لن تستطيع فعله الإنترنت" يؤكد هذا الناشط الجمعوي والمذيع في قناة "بور أف أم" الفرنسية.

وبحسب بلعمري فإن الإذاعة، والصحف والتلفزيون، أدوات تأثير تعيش متكاملة بينها و"الإنترنت دعامة حديثة من شأنها أن تثمن عمل كل وسيلة منها".