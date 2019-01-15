مقترح حكومي بالسماح بالطائرات المسيرة

قدمت وزارة المواصلات الأميركية الإثنين مقترحات بشأن السماح باستخدام الطائرات المسيرة فوق المناطق الآهلة بالسكان وإلغاء شرط الحصول على تراخيص لتسييرها ليلا.

وقالت وكالة رويترز إن من شأن هذه الخطوة تسريع عملية الاستخدام التجاري للطائرات المسيرة الصغيرة في الولايات المتحدة. وقالت إن شركات مثل غوغل وأمازون تأمل في استخدام هذه الطائرات لتوصيل الطلبات.

وتشترط القواعد المعمول بها حاليا الحصول على "إعفاءات" لتسير طائرات مسيرة ليلا. وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية 1233 إعفاء في 2017 ولم تتسلم بلاغات بوقوع حوادث مرتبطة بها.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرات المسيرة ليلا سيكون من الواجب تزويدها بإضاءة ليلية يمكن رؤيتها لمسافة ثلاثة أميال على الأقل.

وبالنسبة للتحليق فوق المناطق السكنية، سيسمح للمشغلين بتسيير طائرات صغيرة غير مأهولة لا يزيد وزنها عن 0.25 كيلوغرام، بدون أي قيود إضافية، ووضعت الإدارة شروطا لتسيير الطائرات الكبيرة، من بينها عدم التحليق فوق التجمعات بالهواء الطلق.

وأشار بيان للوزارة إلى أن هذه التغييرات المقترحة تستهدف "الموازنة بين الحاجة إلى تخفيف مخاطر السلامة دون منع التقدم التكنولوجي والتشغيلي".