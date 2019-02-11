الأيموجي الأكثر استخداما في عيد الحب

في بعض الأحيان، الإيموجي يساوي ألف كلمة خاصة في ما يتعلق بـ "الحب"، إذ ترتفع وتيرة استخدامه في الـ 14 من شباط/ فبراير من كل عام، في عيد الحب.

حسب مدونة غوغل، يعتبر الوجه المبتسم بعيون قلب الحب (😍) رابع إيموجي في الانتشار عالميا، يتبعه قلب الحب باللون الأحمر (❤️).

وتفيد "أيموجي بيديا" بتداول خمسة مليارات إيموجي يوميا عبر ماسنجر فيسبوك، ويعد رمز قلب الحب (❤️) الأكثر تداولا في الرسائل الخاصة.

ويتداول المستخدمون عادة إيموجي متبوعا بآخر للتعبير عن الحب: الوجه المبتسم بعيون قلب الحب متبوعا بالوجه المبتسم الذي يطلق قبلة قلب حب (😍😘) أو متبوعا بقلب الحب الأحمر (😍❤️).

ويعد إيموجي قلب الحب الأحمر (❤️) الأكثر استخداما لدى الذين يكتبون باللغات الفرنسية أو البرتغالية أو الهولندية.

ويستخدم الذين يكتبون باللغة الهندية إيموجي الوردة الحمراء (🌹) للتعبير عن الحب، فيما يستخدم الذي يكتبون بالإيطالية إيموجي القبلة (💋) للتعبير عن الحب.

وتشير المدونة إلى أن خلال هذه الفترة من كل عام خلال ترتفع وتيرة الترجمة لجملة "أحبك"/ (I Love You) إلى لغات أخرى، في مقدمتها الإسبانية والتي تأتي بلفظ "تيامو"/ (¡Te amo!)، تليها البرتغالية والكورية والفرنسية، والعربية في المرتبة الخامسة.

ويتصدر البحث في غوغل خلال فترة عيد الحب سؤالان، كيف تقضي وقتا أفضل مع شريكك؟، كيف تعتذر لشريكك؟، فضلا عن استفسارات مثل: كيف تقبل صديقتك؟، وكيف تعانق صديقك؟