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الأيموجي الأكثر استخداما في عيد الحب

رجل في مانيلا يركب دراجة ويحمل العديد من البالونات خلال عيد الحب في 2018

في بعض الأحيان، الإيموجي يساوي ألف كلمة خاصة في ما يتعلق بـ "الحب"، إذ ترتفع وتيرة استخدامه في الـ 14 من شباط/ فبراير من كل عام، في عيد الحب.

حسب مدونة غوغل، يعتبر الوجه المبتسم بعيون قلب الحب (😍) رابع إيموجي في الانتشار عالميا، يتبعه قلب الحب باللون الأحمر (❤️).

وتفيد "أيموجي بيديا" بتداول خمسة مليارات إيموجي يوميا عبر ماسنجر فيسبوك، ويعد رمز قلب الحب (❤️) الأكثر تداولا في الرسائل الخاصة.

ويتداول المستخدمون عادة إيموجي متبوعا بآخر للتعبير عن الحب: الوجه المبتسم بعيون قلب الحب متبوعا بالوجه المبتسم الذي يطلق قبلة قلب حب (😍😘) أو متبوعا بقلب الحب الأحمر (😍❤️).

ويعد إيموجي قلب الحب الأحمر (❤️) الأكثر استخداما لدى الذين يكتبون باللغات الفرنسية أو البرتغالية أو الهولندية.

ويستخدم الذين يكتبون باللغة الهندية إيموجي الوردة الحمراء (🌹) للتعبير عن الحب، فيما يستخدم الذي يكتبون بالإيطالية إيموجي القبلة (💋) للتعبير عن الحب.

وتشير المدونة إلى أن خلال هذه الفترة من كل عام خلال ترتفع وتيرة الترجمة لجملة "أحبك"/ (I Love You) إلى لغات أخرى، في مقدمتها الإسبانية والتي تأتي بلفظ "تيامو"/ (¡Te amo!)، تليها البرتغالية والكورية والفرنسية، والعربية في المرتبة الخامسة.

ويتصدر البحث في غوغل خلال فترة عيد الحب سؤالان، كيف تقضي وقتا أفضل مع شريكك؟، كيف تعتذر لشريكك؟، فضلا عن استفسارات مثل: كيف تقبل صديقتك؟، وكيف تعانق صديقك؟

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