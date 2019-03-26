تجربة صاروخية غير مسبوقة

أجرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الاثنين تجربة اعتراض صاروخية ناجحة، هي الأولى من نوعها، فوق مياه المحيط الهادئ.

وأطلقت معترضتا صواريخ مخبأتان تحت الأرض في جنوب ولاية كاليفورنيا زخات من القذائف لتسقط مركبة أطلقت على بعد 4 آلاف ميل وفوق مستوى الصواريخ البالستية.

وقال صامويل غريفس مدير وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للوزارة إن "الأنظمة عملت بالضبط كما كان مصمما لها أن تعمل".

وأضاف أن نتيجة التجربة "توضح أن لدينا قدرة رادعة عتمد عليها ضد خطر حقيقي للغاية".

وكانت هذه أول تجربة يستخدم فيها أكثر من معترضة صواريخ، بهذا النظام الدفاعي، في نفس الوقت لإصابة هدف واحد.