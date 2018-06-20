الأولى منذ 14 عاما.. رحلة جوية بين موسكو وبغداد

حطت طائرة تابعة لشركة "ريد وينغز" الروسية الأربعاء في بغداد، في أول رحلة لشركة طيران روسية منذ وقف الرحلات بين العاصمتين عام 2004.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز إيرباص 320 من مطار دوموديفوفو في الساعة 1:30 (22:30 ت.غ.) ليل الثلاثاء الأربعاء وهبطت في الساعة 4:57 (1:57 ت.غ.) صباح الأربعاء في بغداد، حسب بيانات الرحلة التي نشرها المطار ومواقع متابعة الرحلات الجوية على الإنترنت.

وتوقفت الرحلات المنتظمة بين روسيا والعراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وكانت مفاوضات تجري منذ 2015 بين السلطات الروسية والعراقية لاستئناف الرحلات.

وفي أيلول/سبتمبر 2017، سيرت الخطوط الجوية العراقية رحلة بين بغداد وموسكو كانت الأولى منذ 13 عاما.