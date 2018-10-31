الأولى في مصر.. مناورات بمشاركة ثماني دول عربية

قال الجيش المصري الأربعاء إن قوات مسلحة ومراقبين من ثماني دول عربية يتوافدون على مصر لبدء مناورات (درع العرب– 1) التي ستبدأ السبت المقبل.

وجاء على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن مصر "تستضيف كبرى التدريبات العربية المشتركة بالمنطقة".

والتدريبات التي تقام للمرة الأولى في مصر سوف تستمر حتى يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك بقاعدة "محمد نجيب العسكرية" ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط.

ويشارك فى التدريبات عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات الخاصة لدول مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وتشارك المغرب ولبنان بصفة "مراقب".

وتهدف التدريبات بحسب المتحدث إلى "تنمية العلاقات العسكرية ومواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة".