عرب في القائمة القصيرة للأوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) في الولايات المتحدة، القائمة المختصرة لفئات الأوسكار التسع.
وتعد هذه المرة الأولى التي تنشر فيها القوائم القصيرة لكل الفئات في ذات اليوم.
وبات فيلم (كفرناحوم) للمخرجة اللبنانية نادين لبكي قاب قوسين أو أدنى من الفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي بعد أن وصل للقائمة المختصرة لهذه الفئة.
ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار الأحد 24 شباط/فبراير 2019 بمسرح دولبي في هوليوود. وتنقل شبكة تلفزيون (إيه بي سي) الحفل على الهواء مباشرة.
أفضل وثائقي:
يتنافس 15 فيلما على جائزة أفضل وثائقي في مسابقة الأوسكار، بينهم فيلم المخرج السوري طلال ديركي "عن الآباء والأبناء"، حيث نجح ديركي في نيل ثقة عائلة متشددة بالمناطق الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإسلامية في سوريا وصنع فيلمه الوثائقي الطويل.
وتنقل كاميرا المخرج السوري صورة نادرة عن معنى أن ينشأ طفل في كنف أب حلمه الأكبر إقامة خلافة إسلامية، ولا يقف عند هذا الحد بل يدفع ابنه إلى معسكرات التدريب ليصنع منه مقاتلا.
وهذه قائمة الأفلام الوثائقية الطويلة:
Charm City
Communion
Crime + Punishment
Dark Money
The Distant Barking of Dogs
Free Solo
Hale County This Morning, This Evening
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
On Her Shoulders
RBG
Shirkers
The Silence of Others
Three Identical Strangers
Won’t You Be My Neighbor?
قائمة الفيلم الوثائقي القصير:
تتنافس 10 أفلام على جائزة أفضل وثائقي قصير، اختيرت من بين 100 فيلم تقدمت للجائزة:
Black Sheep
End Game
Lifeboat
Los Comandos
My Dead Dad’s Porno Tapes
A Night at the Garden
Period. End of Sentence.
’63 Boycott
Women of the Gulag
Zion
أفضل فيلم أجنبي:
تسعة أفلام من بينها الفيلم اللبناني "كفرناحوم"، والذي تدور قصته حول طفل يتمرد على نمط الحياة الذي يخضع له، ويقوم بمقاضاة والديه.
وتضمن القائمة:
Birds of Passage - كولومبيا
The Guilty - الدنمارك
Never Look Away - ألمانيا
Shoplifters - اليابان
Ayka - كازاخستان
Capernaum - لبنان
Roma - المكسيك
Cold War - بولندا
Burning - كوريا الجنوبية
قائمة أفضل ماكياج وتصفيف شعر:
Black Panther
Bohemian Rhapsody
Border
Mary Queen of Scots
Stan & Ollie
Suspiria
Vice
قائمة أفضل موسيقى تصويرية:
Annihilation
Avengers: Infinity War
The Ballad of Buster Scruggs
Black Panther
BlacKkKlansman
Crazy Rich Asians
The Death of Stalin
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
First Man
If Beale Street Could Talk
Isle of Dogs
Mary Poppins Returns
A Quiet Place
Ready Player One
Vice
قائمة أفضل أغنية أصلية:
“When a Cowboy Trades His Spurs for Wings” عن فيلم The Ballad of Buster Scruggs
“Treasure” عن فيلم Beautiful Boy
“All the Stars” عن فيلم Black Panther
“Revelation” عن فيلم Boy Erased
“Girl in the Movies” عن فيلم Dumplin'
“We Won’t Move” عن فيلم The Hate U Give
“The Place Where Lost Things Go” عن فيلم Mary Poppins Returns
“Trip a Little Light Fantastic” عن فيلم Mary Poppins Returns
“Keep Reachin’” عن فيلم Quincy
“I’ll Fight” عن فيلم RBG
“A Place Called Slaughter Race” عن فيلم Ralph Breaks the Internet
“OYAHYTT” عن فيلم Sorry to Bother You
“Shallow” عن فيلم A Star Is Born
“Suspirium” عن فيلم Suspiria
“The Big Unknown” عن فيلم Widows
قائمة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:
Age of Sail
Animal Behaviour
Bao
Bilby
Bird Karma
Late Afternoon
Lost & Found
One Small Step
Pepe le Morse
Weekends
قائمة أفضل مؤثرات بصرية:
Ant-Man and the Wasp
Avengers: Infinity War
Black Panther
Christopher Robin
First Man
Jurassic World: Fallen Kingdom
Mary Poppins Returns
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
Welcome to Marwen
قائمة أفضل فيلم حي قصير:
Caroline
Chuchotage
Detainment
Fauve
Icare
Marguerite
May Day
Mother
Skin
Wale