الأهلي المصري يشتكي الاتحاد المحلي

وجه النادي الأهلي بطل مصر لكرة القدم انتقادات حادة للاتحاد المحلي على خلفية سماح الأخير بحضور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف عن مزاولة أي نشاط رياضي، اجتماعا للأندية هذا الأسبوع.

وفي بيان مطول إثر اجتماع له السبت، أكد الأهلي رفضه أي تعديل في جدولة مبارياته المحلية على خلفية مطالبة بهذا الشأن من نادي بيراميدز، والتي كانت من نقاط البحث في الاجتماع الذي عقد الأربعاء.

وأفادت تقارير صحافية مصرية بأن ممثل الأهلي غادر اجتماع الأربعاء بعد دخول منصور إليه، اثر مشادة كلامية حادة بينهما.

وأكد النادي الأحمر "التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونا حيال الاختراق الصارخ للوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية"

ويعد منصور الذي يرأس الزمالك منذ عام 2014، من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في مصر، وغالبا ما يصدر تصريحات نارية بحق منتقديه.

رفض إعادة الجدولة

وتطرق الأهلي في بيانه إلى مسألة جدولة مبارياته محليا، مؤكدا "التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة".

وأعلن الاتحاد المصري السبت "تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 شباط/فبراير الحالي إلى ما بعد مباراة الأهلي والزمالك المقررة في 30 آذار/مارس، مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة "الزمالك وبيراميدز والأهلي" وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة".

وكان نادي بيراميدز المملوك من الرئيس السابق لهيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، قد شكا قبل أيام من الجدولة "غير المنطقية" لمباريات الدوري ولا سيما للزمالك والأهلي، على خلفية أن الفريقين سيبدآن خوض مباريات الإياب قبل إكمال مباريات الذهاب، بعد تأجيل العديد منها بسبب التزامات الفريقين في بطولات عربية وقارية.

وتأتي هذه التطورات بعد زيارة قام بها آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إلى مقر الزمالك هذا الأسبوع، حيث كان في استقباله مرتضى منصور وآلاف من المشجعين، بحسب ما نشر آل الشيخ عبر فيسبوك.

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وأعلن الأهلي في بيانه "مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي".

وشهدت العلاقة بين آل الشيخ والأهلي تباينا وجدلا في الفترة الماضية، بلغ أوجه بتوجيه مشجعي الفريق هتافات مسيئة له خلال مباراة في منافسات الموسم الماضي لدوري أبطال إفريقيا في أيلول/سبتمبر.