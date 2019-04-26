الأنجح بالعالم؟ 115 كلية تريد هذه الطالبة

أنهت الطالبة بالصف الأخير في المرحلة الثانوية أنتوانيت لاف دراستها وبدأت في إرسال طلبات الالتحاق بجامعات متنوعة.

المفاجأة التي لم تكن في حسبان الطالبة الأميركية المنحدرة من مدينة نيو أورلينز هي قبولها بـ 115 كلية جامعية بمجموع منح دراسية تقدر بـ 3.7 ملايين دولار.

لاف قالت لشبكة "سي أن أن" إنها لم تتوقع أنها ستتلقى هذا الكم من رسائل القبول من جامعات مختلفة رغم أنها كانت ترغب في البداية في أن تعرف كم الكليات التي يمكن أن تقبلها ولذلك تقدمت بعدد كبير من طلبات الالتحاق.

وحصدت لاف بعد انتهاءها من المرحلة الثانوية على معدل دراسي تراكمي قدره 3.7 وهو فوق المتوسط على المستوى الأميركي.

ولزيادة فرصها في القبول بجامعات ترغب فيها، أصحبت الشابة الأميركية عضوة بالعديد من المنظمات المدرسية مثل نادي الرسوم المتحركة والمجتمع الفخري الوطني.

وتعمل لاف بدوام جزئي في متجر لبيع إكسسوارات الملابس.

وتقول الطالبة الأميركية إنها تواجه قرارا صعبا في اختيار كلية من بين هذا العدد الكبير قبل موعد نهائي قريب هو الأول من أيار/مايو المقبل.

وتريد لاف دراسة التعليم الابتدائي لكي تكون معلمة. وتقول "أحب أن أؤثر بالآخرين لكي يكونوا الأفضل".