الأناضول تعلن فوز أردوغان في الانتخابات التي لم تجر بعد

أردوغان يفوز بنسبة 52 في المئة، هذه نتيجة الانتخابات التركية التي لم تجر بعد حسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقد استلمت مؤسسات إعلامية مشتركة في الوكالة الحكومية بيانا من الأناضول بنتائج الانتخابات المقرر إجراؤها الأحد القادم.

وجاء في النتيجة فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالرئاسة بنسبة 52.7 في المئة من الأصوات، فيما حصل محرم إنجه على 26.2 في المئة وميرال أكشنار على 11.7 في المئة، وصلاح الدين ديميرتاش على 7.1 في المئة.

لم يمر الكثير من الوقت حتى تداركت الأناضول الأمر وأصدرت بيانا قالت فيه إن ما حدث كان "بثا تجريبيا".

وأوضح البيان الذي نشرته وسائل إعلام تركية أن الغرض من اختبار البث التجريبي هو "إزالة مخاطر نقل البيانات مساء عملية الاقتراع، والتحقق من الكفاءة الفنية لنظام البث لدى المؤسسات الإعلامية (المشتركة لدى الوكالة)، وضمان تدفق البيانات لدى هذه المؤسسات مع نظام تدفق الأخبار لدى الوكالة".

وجاء في البيان أن الوكالة أبلغت مشتركيها مسبقا ببثها التجريبي.