الأمير خالد: لم أتصل بخاشقجي

نفى الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في واشنطن في وقت مبكر السبت أن يكون تحدث إلى الصحافي السعودي جمال خاشقجي عبر الهاتف أو أنه شجعه على الذهاب إلى القنصلية السعودية في اسطنبول.

وكتب الأمير خالد، وهو شقيق ولي العهد محمد بن سلمان، في تغريدة على تويتر "أطلب من الحكومة الأميركية أن تكشف أي معلومة لديها بخصوص هذا الادعاء".

​وأضاف السفير السعودي في واشنطن أن آخر اتصال له مع خاشقجي "كان عبر رسالة نصية يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر 2017. لم أتحدث إليه مطلقا عبر الهاتف".

وكانت صحيفة واشنطن بوست، التي كان خاشقجي أحد كتابها، قد ذكرت مساء الجمعة أن الأمير خالد شجع خاشقجي على الذهاب إلى القنصلية السعودية في إسطنبول وقدم له تطمينات في هذا الصدد، وذلك بناء على معلومات قالت الصحيفة إنها من مصادر قريبة من الاستخبارات الأميركية.