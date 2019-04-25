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الأمن المغربي يفض اعتصاما لأساتذة

من مظاهرات الأساتذة 'المتعاقدين' بالمغرب - أرشيف

استخدمت قوات الأمن المغربية الأربعاء الهراوات وخراطيم المياه لتفريق اعتصام ليلي نظمه أساتذة متعاقدون في العاصمة الرباط.

وأفادت مراسلة قناة الحرة في الرباط، بأن الشرطة طاردت المحتجين في شوارع الرباط، واستخدمت العنف معهم.

وجاء فض الاعتصام بعد أن أعلن المحتجون أنهم سيعتصمون في المساء أمام البرلمان في خطوة احتجاجية تصعيدية ضد الحكومة، إلى جانب استمرارهم في الإضرابات حتى نهاية الشهر الحالي.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو قالوا إنها لعملية فض الاعتصام.

ويرفع المحتجون، الذين يطالبون بإسقاط نظام التعاقد والدمج الفوري في الوظيفة العمومية، شعار (الإدماج أو البلوكاج) أي الإدماج في الوظيفة أو العرقلة والانسداد التام.

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