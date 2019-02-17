الأمن المصري يحتجز المعارض ممدوح حمزة

"تحفظت" قوات الأمن المصرية على المهندس ممدوح حمزة في قسم شرطة التجمع الخامس، بعد استدعائه للتحقيق معه في ضوء اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وذكرت مصادر أمنية لصحف محلية أن قوات الأمن تحفظت على حمزة "تنفيذا لقرار النيابة العامة، التى أمرت بالتحفظ لحين ورود تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن اتهامه بنشر أخبار كاذبة".

والمهندس ممدوح حمزة شخصية سياسية مصرية معروفة وكان أحد أبرز قيادات جبهة الإنقاذ التي كانت تقود المعارضة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي عزله الجيش في 3 تموز/يوليو 2013، ثم أصبح معارضا للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويكتب تغريدات معارضة على حسابه على تويتر.

​ويأتي التحفظ على حمزة في ظل استمرار إجراءات تعديل الدستور بما يسمح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى 2034، بدلا من 2022. وأعلن حمزة معارضته للتعديلات.

وفي قضية أخرى، كانت نيابة أمن الدولة العليا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي قد أمرت بإخلاء سبيل الاستشاري ممدوح حمزة من سراي النيابة، بعد التحقيق معه ومواجهته بمجموعة من البلاغات المقدمة ضده من عدد من المحامين اتهموه فيها بالدعوة للتخريب والتمرد والتظاهر.