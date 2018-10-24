الأمن التركي: مسؤولون سعوديون يمنعون تفتيش بئر في القنصلية

قالت مصادر أمنية تركية الأربعاء إن مسؤولين سعوديين لم يسمحوا للشرطة بتفتيش بئر في الحديقة التابعة لقنصلية المملكة في اسطنبول في إطار التحقيقات المستمرة في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وذكرت المصادر لوكالة الأناضول أن الشرطة أجرت تفتيشا في مبنى القنصلية السعودية ومقر إقامة القنصل للبحث عن أدلة في قضية اغتيال خاشقجي.

وأوضحت المصادر أن المحققين أرادوا إجراء بحث في حديقة القنصلية وبئر تتواجد فيها، إلا أن مسؤولين سعوديين لم يسمحوا بذلك.

وفتش المحققون الأتراك الثلاثاء سيارة تحمل لوحة تسجيل دبلوماسية عثر عليها في موقف سيارات باسطنبول. ورفضت الرياض للوهلة الأولى السماح بتفتيشها.

يذكر أنه بعد 17 يوما على إنكار علاقتها بمصير الصحافي البارز، أقرت الرياض فجر السبت الماضي بأن خاشقجي قتل داخل قنصليتها في اسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث إثر "شجار وتشابك بالأيدي"، وهي رواية لم تقنع العديد من الجهات الدولية بينها الولايات المتحدة.

وأعلنت توقيف 18 شخصا في إطار القضية، لكن مكان جثمان خاشقجي لا يزال مجهولا.