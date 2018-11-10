الأردن.. العثور على أمين عام 'مؤمنون بلا حدود'

عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية على أمين عام مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل بعد ورود بلاغ الجمعة باختفائه شمال العاصمة عمان، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام الرائد عامر السرطاوي لمراسل الحرة السبت.

وقال السرطاوي إن قنديل نقل إلى المستشفى إثر تعرضه للضرب والايذاء والتعذيب، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة وتتبع خيوط الحادث والقبض على منفذي عملية الخطف والتعذيب.

ونشرت مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" صورا لقنديل حيث تظهر على جسده علامات التعذيب.

وكانت مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" قد تعرضت لهجمة واسعة بسبب مؤتمر كانت تنوي عقده في عمان يحمل عنوان "انسدادات المجتمعات الإسلامية" اتهم بالإساءة إلى الذات الإلهية وألغي بقرار من وزارة الداخلية الأردنية.

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