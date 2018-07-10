الأمم المتحدة: 352 ضحايا قتل واغتصاب في جنوب السودان

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء إن 232 مدنيا على الأقل قتلوا وتعرضت 120 امرأة للاغتصاب في هجمات شنتها حكومة جنوب السودان وقوات حليفة لها في قرى تسيطر عليها المعارضة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد "الجناة... يجب ألا يفلتوا من العقاب".

وأضاف المكتب في بيان أن تحقيقات أجرتها الأمم المتحدة أشارت إلى ثلاثة قادة يشتبه في أنهم يتحملون "المسؤولية الأكبر" عن أعمال العنف التي شهدتها ولاية الوحدة في الفترة من 16 نيسان/أبريل إلى 24 أيار/مايو، والتي قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وعلى صعيد متصل، نشرت الأمم المتحدة عبر تغريدة لها في فيديو قصير تحذيرا من انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان، حيث لا يزال هناك أكثر من سبعة ملايين شخص عرضة لهذا الخطر.