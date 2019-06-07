الأمم المتحدة: 3.3 مليون شخص فروا من فنزويلا منذ 2015

أفادت الأمم المتحدة الجمعة بأن نحو 3.3 مليون شخص فروا من فنزويلا منذ نهاية 2015 بينهم مليون منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وقالت المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية ومنظمة الهجرة الدولية في بيان مشترك إن "وتيرة الخروج كبيرة".

وأحصت المنظمات المتخصصة في الأمم المتحدة وجود أربعة ملايين فنزويلي في الخارج بينهم 695 ألفا هجروا البلاد قبل "نهاية 2015".

وتشهد فنزويلا منذ أشهر أزمة سياسية خطيرة في ضوء الصراع بين الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو والرئيس المؤقت خوان غوايدو.

وأوفدت الممثلة الأميركية أنجيلينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة لدى المفوضية العليا للاجئين، الجمعة الى الحدود الكولومبية مع فنزويلا في مهمة تستمر يومين وتهدف إلى تقييم كيفية التعامل الإنساني مع نزوح الفنزويليين.