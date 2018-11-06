الأمم المتحدة: طبقة الأوزون تتعافى

أفادت دراسة للأمم المتحدة الاثنين بأن طبقة الأوزون تتعافى بمعدل ما بين واحد وثلاثة في المئة كل عقد، بعد عقود من التآكل الذي سببته الكيماويات المضرة.

ورصدت المراجعة التي تجرى كل أربع سنوات لبروتوكول مونتريال، الذي دخل حيز التنفيذ عام 1987 والذي يحظر الغازات الصناعية التي تضر بطبقة الأوزون الهشة، تراجعا على المدى البعيد لانتشار المواد التي تؤدي لتقلص طبقة الأوزون.

وجاء في التقرير أن "ثقب الأوزون في القارة القطبية الجنوبية يتعافى... ونتيجة لبروتوكول مونتريال، تم تفادي تقلص طبقة الأوزون بشكل أكثر خطورة في المناطق القطبية".

ومن المتوقع أن يغلق ثقب الأوزون في القارة القطبية الجنوبية تدريجيا ليعود إلى مستوى ثمانينيات القرن الماضي بحلول عام 2060، حسب التقرير.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للبيئة والأرصاد العالمية في بيان إن "الأدلة التي قدمها المؤلفون تظهر أن طبقات الأوزون في الطبقة العليا من الغلاف الجوي تعافت بمعدل ما بين واحد وثلاثة في المئة كل عقد منذ عام 2000".