شركات الشحن 'تعزف' عن ميناء الحديدة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء إن العمليات في ميناء الحديدة اليمني تراجعت إلى قرابة النصف خلال أسبوعين لعزوف شركات الشحن بسبب تفاقم انعدام الأمن في المدينة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأضاف البرنامج أن تراجع توريد القمح والإمدادات الأخرى سيؤثر على مخزون الغذاء في البلاد التي يواجه 14 مليون شخص فيها خطر المجاعة وذلك في ضوء وصول 70 في المئة من الواردات إلى اليمن عبر ميناء الحديدة الحيوي.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إيرفيه فيروسيل "شركات الشحن تُحجم على ما يبدو عن التوجه إلى ميناء الحديدة بسبب ارتفاع مستويات انعدام الأمن في المدينة".

وتمر غالبية السلع التجارية والمساعدات الموجهة إلى ملايين اليمنيين عبر ميناء الحديدة. وتحاول القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي منذ حزيران/يونيو الماضي استعادة المدينة فيما اشتدت المعارك فيها في بداية تشرين الثاني/نوفمبر.