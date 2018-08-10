الأمم المتحدة.. باتشيليت تترأس مفوضية حقوق الإنسان

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعيين رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باتشيليت في منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلفا للأردني زيد رعد الحسين.

وفي تصريحات للصحفيين بعد دقائق من تأكيد تعيينها، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن باتشيليت تتسلم منصبها في مرحلة تتصاعد فيها "الكراهية وانعدام المساواة" في العالم.



ومن المقرر أن تتسلم باتشيليت مهام منصبها اعتبارا من مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

يذكر أن باتشيليت (66 عاما) سياسية تشيلية اشتراكية، وهي أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في بلادها، ولمرتين في 2006 – 2010 و2014 – 2018.

وقد تعرضت أسرتها للاضطهاد في عهد الرئيس التشيلي الأسبق أوغستو بينوشيه.