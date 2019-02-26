الأمم المتحدة تعلن الوصول لمخازن المساعدات بالحديدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أن المنظمة الدولية تمكنت من الوصول للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر إلى مخازن الحبوب قرب خط الجبهة في الحديدة باليمن.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر للجهات المانحة لليمن في جنيف "لقد تلقيت للتو نبأ سارا. أخيرا تمكنا من الوصول إلى مخازن مطاحن البحر الأحمر".

وافتتحت الأمم المتحدة ثالث مؤتمر للتعهدات أملا في الحصول على نحو أربعة مليارات دولار هذا العام من أجل اليمن الذي يعاني من ويلات الحرب ويواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأعرب غوتيريش عن أسفه تجاه "كارثة إنسانية طاحنة"، حيث يحتاج 24 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات والحماية.

وقال "لا يمكن لـ20 مليون شخص إطعام أنفسهم أو أسرهم بشكل يعتمد عليه... ما يقرب من 10 مليون شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة".

وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن أموالهم تنفد في بلد يواجه أيضا نظام رعاية صحية مدمر ونقصا في الوظائف واستمرارا للقتال وتداعيات أسوأ وباء للكوليرا في العالم في عام 2017.