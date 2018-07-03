الأمم المتحدة تدعو الأردن لفتح حدوده أمام السوريين

حثت الأمم المتحدة الأردن الثلاثاء على فتح حدوده أمام السوريين الذين يحاولون الفرار من الصراع المتصاعد في منطقة درعا جنوب غرب سورية.

ودعت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليز ثروسيل في إفادة صحفية "الحكومة الأردنية والدول الأخرى في المنطقة إلى إبقاء حدودها مفتوحة لتكثيف الجهود واستقبال المدنيين الفارين".

المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش قال من جهته إن "ما يقدر بنحو 40 ألف سوري يحتشدون بالقرب من الحدود مع الأردن".

وتنفذ قوات النظام السوري منذ 19 حزيران/يونيو بدعم روسي، عملية عسكرية واسعة في محافظة درعا المقسومة بين مناطق خاضعة للقوات النظامية وأخرى لفصائل معارضة.