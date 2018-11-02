الأمم المتحدة: المجاعة في اليمن تهدد مليوني أم

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن المجاعة التي تلوح في الأفق في اليمن الذي مزقه الحرب يمكن أن تعرض مليوني أم إلى خطر الموت.

وقال الصندوق في وقت متأخر الخميس إن نقص الغذاء والنزوح وسوء التغذية وتفشي الأمراض وتدهور الرعاية الصحية قد أثر بالغعل بشكل كبير على صحة 1.1 مليون امرأة حبلى أو تقوم برضاعة طفلها مصابة بسوء التغذية.

ومنذ مارس / آذار 2015، شن تحالف بقيادة السعودية حربا في اليمن ضد المتمردين الشيعة في البلاد، المعروفين باسم الحوثيين، الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا.

وتحمل المدنيون وطأة النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 10 آلاف شخص وأثار أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ولم تحرز الأمم المتحدة حتى الأن أي تقدم في محاولات إقناع الأطراف المتحاربة بالتفاوض على حل سلمي للصراع.