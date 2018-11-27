تقرير: ارتفاع غازات الاحتباس الحراري

ذكر تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء أن معدل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ارتفع هذا العام وقد يتجاوز المستوى المطلوب للحفاظ على زيادة حرارة الأرض بنحو درجتين مئويتين فقط خلال القرن الحالي.

ووفقا للتقرير فإن الزيادة في انبعاث الغازات ستتراوح بين 13 و15 مليار طن في عام 2030.

وبلغ المعدل السنوي للانبعاثات 53.5 مليار طن في عام 2017 وهو رقم قياسي بعد ثلاثة أعوام من التراجع، وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وذكر التقرير أن معدل الانبعاثات في عام 2030 يجب أن يكون 25 في المئة أقل من معدل عام 2017 حتى تكون الزيادة في درجة حرارة الأرض بنحو درجتين فقط، وأن تكون بمعدل 55 في المئة أقل حتى تكون الزيادة بنحو 1.5 درجة فقط.

وتابع التقرير "إذا لم يتم سد فجوة الانبعاثات بحلول عام 2030 فمن المعقول جدا أن يصبح هدف جعل زيادة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين صعب المنال".

ويحذر علماء وباحثون من مخاطر حدوث ظواهر جوية بالغة الحدة في أميركا الشمالية وأوروبا وأجزاء من آسيا بسبب اضطرابات في الرياح التي تهب على ارتفاعات عالية وهو ما يرجع لأثر انبعاث الغازات الضارة المسببة للاحتباس الحراري.