الأمطار تغمر مناطق في العاصمة الأردنية

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق عدة في الأردن في إغلاق طرق رئيسية نتيجة غمرها بالمياه، فيما حذرت السلطات من فيضان أحد السدود جنوب العاصمة عمان.

وقررت الحكومة تعليق الدوام في المؤسسات الرسمية الخميس، وأعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة "الظروف الجوية السيئة".

وأفادت وسائل إعلام محلية أردنية بأن الأمطار تسببت في غرق شوارع في منطقة وسط البلد في عمان، وتعطل العديد من السيارات.

واضطر أحد المستشفيات في عمان إلى إجلاء جميع المرضى بعدما أغرقت السيول الطابق الأرضي.

وحذرت وزارة المياه والري المواطنين القاطنين بالقرب من سد الوالة جنوب عمان ودعتهم إلى الابتعاد عن مخرج السد وسط توقعات بفيضانه خلال ساعة.

وبالفعل تداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى لفيضان السد الواقع في محافظة مأدبا.

وشهدت المملكة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقتل 21 شخصا غالبيتهم تلاميذ مدرسة كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت.