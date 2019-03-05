الأكثر تلوثا.. مدن عربية في القائمة

من بين أسوأ 30 مدينة من حيث نسبة تلوث الهواء في العالم، تقع 22 مدينة في دولة واحدة.

وتصدرت مدينة جورجاون الهندية قائمة أسوأ المدن تلوثا في العالم، حسب دراسة لمؤسسة AirVisual .

وجاءت 22 مدينة هندية ضمن أسوأ 30 مدينة تلوثا، من بينها مدن غازي آباد وباتنا والعاصمة نيودلهي.

الصين أيضا كان لها نصيب الأسد من المدن الأكثر تلوثا، إذ جاءت 58 مدينة صينية ضمن أسوأ 100، من بينها هوتان وكاشغر.

وحللت الدراسة نسبة التلوث في ثلاثة آلاف مدينة حول العالم، ووجدت أن 64 في المئة منها تزيد نسبة تلوث الهواء فيها عن المعيار المسموح به سنويا والذي حددته منظمة الصحة العالمية.

وتخطت نسبة تلوث الهواء هذا المعيار في كل دول الشرق الأوسط وإفريقيا، حسب الدراسة.

وجاءت ثلاث مدن عربية ضمن أسوأ 100 مدينة عالميا، هي العاصمة البحرينية المنامة في المركز الـ67 عالميا، والعاصمة الكويتية في المركز الـ86 عالميا، ومدينة دبي الإماراتية في المركز الـ93.

واعتمدت الدراسة على تحليل معلومات عن جودة الهواء من مصادر حكومية وأخرى تديرها مؤسسات خاصة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العام القادم سيشهد سبعة ملايين حالة وفاة مبكرة بسبب تلوث الهواء.